L’ex allenatore di Insigne Apuzzo: “Ha sempre fatto vedere le sue qualità, quando aveva palla poteva succedere di tutto”

Durante la trasmissione “Punto Nuovo Sport Show” in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ernesto Apuzzo, allenatore che ha fatto esordire Lorenzo Insigne nel Napoli Primavera. Le sue parole:

“Insigne è cresciuto a livello caratteriale, non mi somigliava per esplosività caratteriale. Ha sempre fatto vedere le sue qualità superiori alla media. A differenza di Baronio, che ora vedo accanto a Pirlo e mi viene da piangere. Durante il secondo anno chiamai il responsabile Santoro e gli chiesi una svolta. Con Sepe, Maiello e Insigne arrivammo ai playoff. Rimproveri? Difficile da dire. Ora fa le due fasi, io non gli chiedevo di rientrare. I compagni gli davano la palla e poteva succedere di tutto. È bello vederlo così forte: quando parla viene ascoltato e penso che tra due anni potrà abbassarsi e fare il Pirlo della situazione. La fase difensiva ora gli viene spontanea. Ieri con l’Italia ha fatto 3-4 assist meravigliosi”.