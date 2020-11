CorSera, Scozzafava: “Non capisco perché contestare Insigne in ogni momento, dà sempre il massimo”

Durante la trasmissione “Marte Sport Live” in onda su Radio Marte, è intervenuta Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, per parlare di Insigne. Le sue parole:

“Insigne è un predestinato, ha fatto vedere il suo talento sin da ragazzo. Aveva bisogno di tempo per affinare il suo talento e secondo me aveva bisogno anche di uno scatto di maturità, che ha fatto. Ha sconfitto quella sua timidezza che a volte lo faceva apparire un musone, un po’ sulla difensiva anche con i tifosi. Ora finalmente gioca con il sorriso e si diverte, mettendo in mostra il suo significativo e inesauribile talento. La prestazione di ieri con la Nazionale sconvolge tutti ma non così tanto. Ha giocato da protagonista. Sta bene mentalmente e ieri ha dato il massimo di sé, che è tanta roba. Anche il carattere di Insigne è migliorato. Ha bisogno sempre di sentirsi al centro del progetto e di ricevere fiducia: in questo momento la sta avendo e quindi si esprime al meglio di sé. Sotto questo punto di vista Gattuso sta influendo su tanti calciatori. Certo, è umano: non possiamo volerlo come noi vogliamo. Va preso per quello che è, con la sua voglia di migliorarsi. Non capisco perché contestarlo in ogni momento. Anche la settimana scorsa si sentivano delle contestazioni. Il problema è nostro e non suo, in campo dà sempre il massimo anche quando gioca male”.