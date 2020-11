Continua il progetto “SSC Napoli Charity” : all’asta la maglia di un azzurro

Progetto SSC Napoli Charity. Il Cuore azzurro batte forte anche nel sociale.

La SSC Napoli è lieta di annunciare che è on line la quarta asta stagionale che assegnerà la SSC Napoli Maglia Gara Home Europa 2020/2021 indossata da Mario Rui durante la gara Napoli-Alkmaar Zaanstreek. Insieme all’oggetto sarà consegnato un certificato che ne attesta l’autenticità.

Il ricavato dell’asta andrà all’Associazione Punto Missione Onlus fondata nel 1999. L’Associazione nasce dal MEC (Movimento Ecclesiale Carmelitano), ad oggi presente in diversi Paesi del Mondo. Si occupa di promozione sociale in Italia e di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo.

Tramite i suoi interventi intende tutelare e accrescere il benessere di persone e comunità che vivono in condizioni di vulnerabilità promuovendo processi in cui la persona diventa protagonista del proprio sviluppo.

In Italia l’associazione gestisce un servizio di Housing sociale finalizzato all’accoglienza e all’accompagnamento di persone e nuclei che versano in temporanea difficoltà socio-abitativa (due comunità + 2 alloggi per l’autonomia) e coordina progettualità finalizzate al sostegno e all’integrazione dei soggetti più vulnerabili della società tra cui un laboratorio artigiano di sartoria denominato “Atelier Bebrél”, che ha come obiettivo quello di favorire la formazione e l’avviamento al lavoro di donne in condizioni di fragilità.

All’estero l’associazione opera in Africa (Burundi), America Latina (Colombia) e Est-Europa (Romania) attraverso interventi di empowerment femminile, sviluppo di comunità rurali e inclusione delle persone fragili.

Il progetto “SSC Napoli Charity” continua anche in questa stagione a promuovere aste online che avranno come beneficiari le onlus che operano in maniera efficace sul territorio, con un impatto positivo sulla comunità, mettendo così a disposizione dell’organizzazione ulteriori risorse da utilizzare per le proprie attività.

La SSC Napoli ha scelto di collaborare con la più grande piattaforma mondiale di aste, eBay, perché entrambi condividono il concetto che tali attività debbano riconoscere ai beneficiari il massimo del profitto possibile.

Il programma eBay Charity fornisce, quindi, la possibilità alle imprese, come la SSC Napoli, di devolvere in donazione liberale il 100% del ricavato delle vendite direttamente all’organizzazione no profit, con “0” costi amministrativi.

Le associazioni no profit che intendono partecipare al progetto possono iscriversi attraverso il seguente modulo online.

Tutti insieme per far battere un grande cuore azzurro al fianco di chi ha più bisogno.

Fonte: www.sscnapoli.it