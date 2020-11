Atalanta, Ilicic: “Non auguro a nessuno ciò che ho passato. Darò tutto per il calcio, ogni atomo di forza”

L’attaccante dell’Atalanta Josip Ilicic è tornato a segnare, proprio nel giorno del suo ritorno con la Nazionale slovena dopo mesi difficili. Ecco le sue parole, riportate da Calciomercato.com:

“Non auguro a nessuno ciò che ho passato io, ne sono uscito solo grazie all’amore della mia famiglia, l’amore per il calcio e il sostegno di tutti i tifosi. Sapevo di tornare perché era l’unico modo per uscirne”.

“Non so quanti anni di carriera ho ancora davanti a me, ma so per certo che darò tutto fino all’ultimo atomo di forza per il calcio, che amo da sempre”.