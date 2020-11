Il Covid ha fermato Piotr Zielinski per un mese ed ora la condizione atletica del centrocampista polacco non è delle migliori. L’obiettivo è quello di mettere minuti nelle gambe: ci ha pensato il ct della Polonia Jerzy Brzeczek, che l’ha schierato per un tempo (il primo) contro l’Ucraina. E ci penserà anche Mr. Gattuso al ritorno dalle Nazionali. Piotr può essere una valida alternativa a Mertens da “sottopunta”, ma anche in mediana o sugli esterni. Da recuperare al più presto.