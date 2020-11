Belgio-Inghilterra: Mertens torna dal primo minuto

Questa sera si affronteranno nel gruppo A di Nations League Belgio e Inghilterra. I diavoli rossi affronteranno i leoni britannici; con un Dries Mertens in più. Infatti dopo un turno di riposo torna in campo il folletto belga che agirà con De Bruyne alle spalle di Lukaku. Di fronte l’Inghilterra di Harry Kane proprio come fu nella finale per il terzo e quarto posto nel mondiale in Russia nel 2018. Qui le formazioni ufficiali:

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T.Hazard; Mertens, De Bruyne; Lukaku.

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Mings, Dier, Walker; Trippier, Rice, Henderson, Chilwell; Grealish, Mount; Kane.