Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il noto giornalista Rai Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione rinnovi di due calciatori azzurri. Queste le sue parole:

“A giugno 2021 scadranno i contratti di Hysaj e Maksimovic. Seppure non ci sia alcun incontro in programma con la dirigenza del Napoli, in una situazione di emergenza economica non escludo che i rinnovi arriveranno. La società ci sta lavorando, al momento non c’è neanche una deadline”.