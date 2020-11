Napoli, i calciatori che rischiano di essere indisponibili dopo la sosta

Le Nazionali. Un vero flagello per molti club che talvolta vedono ritornare i propri calciatori infortunati. Lo sa bene il Napoli, che quattro anni fa dovette fronteggiare la rottura del crociato di Arkadiusz Milik con la Polonia, e che ieri ha tremato quando Victor Osimhen è uscito in lacrime dalla sfida tra la sua Nigeria e la Sierra Leone. Ma fortunatamente per gli azzurri sono state scongiurate le prime ipotesi riguardanti una frattura del polso e una lussazione alla spalla. Secondo gli ultimi aggiornamenti, si tratterebbe di una contusione al braccio, con il nigeriano che sente dolore al polso. Ma l’infortunio non interessa le articolazioni, per cui mister Gattuso può sperare di riavere al più presto il suo centravanti;nei prossimi giorni si capirà se potrà esserci contro il Milan domenica prossima o meno.

Ma c’è anche qualcun altro che, in virtù degli impegni con le rappresentative, sta mettendo a rischio la propria partecipazione contro i rossoneri. Qualche giorno fa si era riscontrato un caso di positività al Coronavirus nel Belgio di Dries Mertens, ossia il il portiere del Blackburn, Thomas Kaminski. Quest’ultimo ha subito lasciato il ritiro della Nazionale e i primi tamponi effettuati sul gruppo squadra hanno dato esito negativo, ma un minimo di apprensione resta.

Una delle ultime notizie riguarda Hirving Lozano, che stasera dovrebbe affrontare la Corea del Sud con il suo Messico. Dovrebbe, perchè tra i coreani sono emersi quattro casi positivi al Covid, e se la partita si giocherà regolarmente, il Napoli ha un motivo in più per temere il contagio del proprio numero 11. Da citare anche i tre calciatori della Nazionale Italiana, Meret, Insigne e Di Lorenzo, in apprensione dopo il tampone “dubbio di Roberto Gagliardini (clicca qui per saperne di più).