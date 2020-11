Milan, Kjaer: “Scudetto? Un club come il Milan deve crederci. Possiamo vincere”

In esclusiva per La Gazzetta dello Sport ha parlato Simon Kjaer, difensore del Milan, che ha lasciato una lunga intervista. Le sue parole sullo scudetto:

“Possiamo vincere lo Scudetto, siamo in testa. La stagione però è ancora lunga, dobbiamo vivere partita dopo partita come stiamo facendo. La lotta al titolo non deve però diventare un’ossessione: deve essere un obiettivo perché siamo il Milan e la storia del Milan è fatta di titoli. Dopo tanti anni lontano dal vertice quest’anno siamo lì e faremo il massimo per tornare in Champions. Proveremo a lottare però anche per il campionato, abbiamo il dovere di crederci”.