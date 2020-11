Domani sera il Belgio affronterà una sfida non semplice in quanto sfiderà l’Inghilterra in Nations League. Durante la conferenza stampa, Dries Mertens ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Domani preferirei che ci fosse Lukaku, ma non bisogna dimenticare che abbiamo anche altri calciatori forti come Hazard, Vertonghen e Vermaelen. Contro la Svizzera, ad esempio, ha fatto doppietta Batshuayi. Più di noi sono a disposizione e meglio è per tutti”.