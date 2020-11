Inter, Brozovic proseguirà la quarantena a Milano

Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter, ieri è risultato positivo al Covid ed è istato solato dal resto della nazionale. Il croato oggi tornerà a Milano con un aereo privato. Lo fa sapere Federcalcio croata attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Il centrocampista nerazzurro non rimarrà in quarantena in Svezia, dove si trova oggi la nazionale croata, ma tornerà in Italia per proseguire l’isolamento.