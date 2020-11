L’edizione odierna del Mattino ha parlato nella sua edizione odierna delle perdite per i club con gli stadi chiusi. Infatti, come riportato dal quotidiano, già l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, aveva evidenziato le gravi perdite. Anche fuori dall’Italia, ad esempio il Manchester Utd ha perso circa 50 milioni con gli stadi chiusi come la società nerazzurra mentre De Laurentiis, secondo il Mattino, ha stimato una perdita di circa 150 milioni di euro nelle casse del Napoli