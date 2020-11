Grazie a Goran Pandev la Macedonia del Nord si è qualificata per la prima volta nella storia alla fase finale degli Europei. Con un tocco preciso di sinistro al minuto 56′ della partita contro la Georgia, l’attaccante del Genoa ha portato la sua nazionale in Paradiso. In campo anche il centrocampista del Napoli Elif Elmas, che su Instagram festeggia la vittoria della sua squadra scrivendo: “Missione compiuta!”.

