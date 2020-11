Zoff: “Faccio i complimenti a Gattuso, ha fatto un ottimo lavoro con il Napoli, mi piacciono molto gli azzurri”

Dino Zoff, ex allenatore del Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport:

“Mi piace molto il Napoli, per come gioca con la giusta misura tra le due fasi. Considerando che è stato un mercato particolare, dove non ci sono stati tanti acquisti vorrei fare i miei complimenti a Gattuso perchè ha il coraggio di dire le cosa in faccia, in questo mondo cosa molto rara”.

“Non era semplice sistemare le cose a Napoli dopo quello che era successo con Ancelotti, bravo lui che ha plasmato una squadra che può dire la sua”.