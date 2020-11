Victor Osimhen è andato in campo questa sera per la sfida contro la Sierra Leone, match valido per la qualificazione alla Coppa d’Africa. Partita del quale si è reso protagonista indiscusso: ha segnato 1 goal, 2 assist ed è uscito al 74esimo per infortunio. Nonostante l’infortunio ha lasciato la sua firma con una bella rete: ha sfruttato un cross di un compagno di Nazionale e ha cercato la profondità per poi colpire la sfera al volo e insaccarla alle spalle del portiere.

Ecco di seguito il video.