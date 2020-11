Risultato storico ieri sera per la Macedonia del Nord, la quale ha conquistato un pass per Euro 2021.

Per la nazionale macedona si tratta della prima volta nella loro storia, ieri sera contro la Georgia il sogno si è realizzato: non poteva manca il gol del capitano, ex Napoli, Goran Pandev. Sull’azione del gol decisivo è stato anche un altro azzurro, Elif Elmas, il quale con una serpentina ha consegnano il pallone del 1a0 tra i piedi del numero 10 macedone.

Ecco il video del gol vittoria: