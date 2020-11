Venerato: “Rinnovo Gattuso? Ecco quando la fumata bianca”

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sul rinnovo di Rino Gattuso.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Siamo agli ultimi dettagli per il rinnovo di Gattuso. L’ingaggio sarà aumentato di 400 mila euro. Prima del match Napoli-Milan, De Laurentiis vorrebbe chiudere tutto, ma non escludo che se le lungaggini burocratiche dovessero spostare il tutto alla settimana successiva. Ma dal punto di vista dell’accordo tra le parti non c’è nulla da limare, è tutto fatto. Si attende solo il tweet”.