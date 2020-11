Tuttosport – Paura Napoli, il club azzurro teme per i suoi tesserati: il motivo

La paura Covid per i calciatori convocati nelle loro rispettive nazionali continua. I viaggi, in giro per il mondo, rischiano inevitabilmente di creare un vortice difficile da arrestare. Questa paura vige in casa Napoli.

I tesserati azzurri chiamati in Nazionale, non hanno potuto rispettare il rigido controllo imposto dal Napoli. A spiegarlo è l’edizione odierna di Tuttosport:

“Il Napoli teme per i propri tesserati, teme che possano restare contagiati nei lunghi viaggi affrontati per le Nazionali: 20 sono i paesi che frequenteranno i calciatori del Napoli. Si teme un alto rischio di contagio perché non potranno rispettare il rigoroso protocollo interno che si sono dati sia Gattuso che la squadra: gli unici spostamenti consentiti erano quelli per arrivare e tornare da Castel Volturno, dal centro allenamento, oltre alle trasferte che, rigorosamente, sono state e saranno affrontate in volo charter”.