Nazionali, il virologo Pregliasco: “Producono lo stesso effetto delle discoteche in Sardegna!”

Fabrizio Pregliasco, virologo, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, durante Punto Nuovo Sport Show, ed ha affrontato l’argomento relativo alle Nazionali.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Con le Nazionali si riproduce quello che è successo a Sardegna con le discoteche. Un giovane di Cosenza va in discoteca lì e successivamente diffonde il virus in una zona che non aveva un alto numero di contagi. Immagino che si pensi che questi professionisti vivano in una bolla. Ma non è così. Basta sgarrare un niente che succede quello che già abbiamo visto più volte”.