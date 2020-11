OSPINA, ALLARME RIENTRATO, MA BRUTTA SCONFITTA IN NAZIONALE – Colombia-Uruguay, gara valevole per le qualificazioni ai prossimi mondiali 2022, finisce 3-0 in favore della squadra ospite. Tra i pali nei padroni di casa c’è David Ospina. Allarme dunque rientrato per il colombiano che si era fermato qualche giorno fa in allenamento. A segno nell’Uruguay l’ex azzurro Cavani, Luis Suarez e Nandez.