Dal Pino, presidente della Lega Serie A, è intervenuto al prestigioso Global Boardroom del Financial Time. Ecco le sue parole:

“La ripartenza del campionato è stato un grande successo. La situazione è gravissima, grandissime perdite per la Serie A: da febbraio a dicembre si perderanno 600 milioni”. Poi ha spiegato come rilanciare il campionato italiano a livello globale: “Il Covid è un’opportunità per cambiare il modello di business. Con i fondi di private equity la trattativa è iniziata prima della pandemia e siamo alla fase finale. L’obbiettivo è sfruttare le loro capacità manageriali per creare valore per la Serie A sul lungo periodo. Ripongo la massima fiducia, è un’opportunità di crescita, ma l’importante è avere una strategia“.