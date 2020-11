Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, ha annunciato in giornata dei nuovi cambiamenti riguardo le zone rosse in Italia, possibile cambiamento anche in Campania:

“Oggi ci sarà un aggiornamento dei dati della curva, c’è una cabina di regia. Oggi indicherà quali regioni cambieranno e il ministro Speranza accoglierà queste indicazioni. Confido che il tasso Rt si abbassi sotto 1,7. Ci indicherebbe che siamo incoraggiati ad andare avanti su questa strada”.