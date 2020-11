Auriemma: “Anche Preziosi ed il Genoa rischiano il deferimento, vi spiego”

Raffaele Auriemma via social lancia un fondato interrogativo riguardo la questione del protocollo sanitario:

“Preziosi all’epoca disse: “”quando sono stati contagiati Perin e Schone il protocollo prevedeva che, se avessimo avuto più di 10 positivi, avremmo potuto chiedere sospensione, quindi non abbiamo interpellato la Asl””. Da queste dichiarazioni, sfuggite a chi fa finta di non capire, anche il Genoa dovrebbe essere deferito: il presidente rossoblù ha ammesso di non aver contattato l’Asl dopo le positività di Perin e Schone”.