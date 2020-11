La prima pagina de La Gazzetta dello Sport si apre con un quesito relativo ai rinnovi di Donnarumma, Lautaro e Dybala con le rispettive squadre.

Il Milan ci prova per il portierone, distanza per Dybala e prove d’intesa con Lautaro Martinez. In basso spazio al poker della Nazionale che vince 4-0 con l’Estonia, questione Lazio a sinistra con il caos tamponi. Focus a destra su Mihajlovic e Ronaldo.