Pm Maresca attacca: “Sentenza appello una pagliacciata da Tv, non me lo aspettavo”

Dura la risposta del Pm Catello Maresca alla sentenza d’Appello che ha rigettato il ricorso del Napoli per la sfida del 4 ottobre contro la Juve.

Il pubblico ministero campano ha così spiegato al quotidiano “La verità“:

“La decisione della corte d’appello del tribunale sportiva rischia di passare come un’evidente giudizio razzista nei confronti di Napoli e dei napoletani.

Orientare una decisione simile in base al pregiudizio che, essendo stata un’azione del Napoli, sia sicuramente un imbroglio finito male non è ciò che ci si aspetta da un tribunale federale“.

“Simili illazioni ed argomenti infondati e beceri ce li si sarebbe aspettati dagli esponenti di medio livello di spettacoli cabarettistici in programmi Tv, la cui risonanza è piuttosto limitata al mediocre rango cui appartengono ma non di certo da un organo giudicante”.