Dries Mertens, attaccante del Napoli, è sempre più protagonista non solo in campo ma anche nello spogliatoio sia dei partenopei che del Belgio.



Infatti, durante il ritiro con la Nazionale è stato fotografato mentre si dilettava a regalare un nuovo look al proprio compagno Jan Vertonghen. Con l’ausilio di macchinetta e forbici, Mertens ha messo in mostra tutto il proprio talento come barbiere.