La Slovacchia vince ai supplementari e conquista il pass per gli Europei. In particolare, la Nazionale di Hamsik, ha battuto per 2 a 1 l’Irlanda del Nord.

Un risultato che, quindi, fa gioire il centrocampista partenopeo Lobotka, il quale è partito titolare ed ha lasciato il terreno di gioco al 65esimo minuto.