L’ex Fernandez: “Tifosi del Napoli incredibili, Mazzarri un pazzo: ricordo quella volta..”

Federico Fernandez, 44 presenza in azzurro e quella memorabile doppietta al Bayern in una sera di Champions. Ecco le sue dichiarazioni al sito Gianluca di Marzio.com:

“Napoli? Qualcosa di indescrivibile, tifosi come loro non li ho mai visti altrove. Quando vincemmo la Coppa Italia invasero il campo e mi strapparono la maglia, chissà dove sia finita ora”.

“Tre anni dopo la cessione sono tornato a Napoli per una vacanza e dei bambini, di circa dieci anni, mi riconobbero: come era possibile?”.

“Mazzarri era un pazzo: una volta, durante la rifinitura, facemmo un errore sciocco e lui abbandonò il campo durante la sessione, urlando che non fossimo pronti per la partita. Non tornò più in campo”.