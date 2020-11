L’ex Bagni sicuro: “Napoli superiore al Milan, di Bakayoko mi ha sorpreso una cosa”

Salvatore Bagni, 106 presenze in azzurro e lo scudetto del 1987, parla ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno:

“Gattuso è un amico e non vorrei che mi mandasse a quel paese parlando di scudetto. Per questo motivo vi dico che, a mio avviso, nessuno più del Napoli può contrastare alla lunga il potere di Inter e Juventus”.

“Il Milan ha una buona squadra ma non è da scudetto, hanno Ibrahimovic in avanti e qualche talento in fase offensiva ma in difesa sono contati e, alla lunga, questo si paga”.

“Bakayoko? Bravissimo nel recupero palla e nell’interdizione, mi ha sorpreso tanto la sua condizione fisica nonostante – appena arrivato al Napoli – non avesse giocato per sei mesi”.