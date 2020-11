Caso Juve-Napoli, Avv. Barra Caracciolo: “ Il Tar può annullare la decisione? No, ma può risarcire il danno”

L’avvocato Francesco Barra Caracciolo, è intervenuto a Radio Punto Nuovo ed ha fatto il punto sulla vicenda Juventus-Napoli.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Nel caso di giudizio contrario al Napoli al Coni, ci sono margini di risarcimento al Tar. Il Tar può annullare la decisione? No, ma può risarcire il danno. Risarcimento in forma specifica è possibile: è una mera ipotesi, ma si può riordinare di giocare la partita. La forza maggiore c’era, tutte le acrobazie che fanno non servono a nulla. Quella sentenza è sbagliata e va riscritta“.