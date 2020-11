Perinetti su Gattuso: “Ha grande voglia di affermarsi, ecco a chi somiglia…”

Giorgio Perinetti, ex dirigente del Palermo con Rino Gattuso come allenatore, è intervenuto microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. In particolare, si è soffermato proprio sull’allenatore dei partenopei.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Ha una volontà feroce di affermarsi. Vuole migliorare sé stesso e i ragazzi che allena. E’ molto simile a Conte da questo punto di vista. Rivedo in Gattuso la sua voglia di affermare un concetto di filosofia di lavoro. Non avevo dubbi e ribadisco che potrà fare una grande carriera”.