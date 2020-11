FOTO – Sessione a Castel Volturno, ai tiri in porta si aggiunge un calciatore..speciale

Gli azzurri si sono rivisti stamane per la sessione di allenamento in vista della gara di domenica prossima contro il Milan.

Dopo le urla di stamattina (clicca qui per saperne di più) il tecnico partenopeo ha deciso di aggregarsi al gruppo per la sfida dei tiri in porta. Di seguito il report e poi il simpatico scatto che lo immortala prima di calciare:

“Il campionato riprenderà domenica 22 novembre con Napoli-Milan, ottava giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45.

La squadra ha svolto una prima fase dedicata al torello. Successivamente esercitazione tecnica e lavoro sulla velocità“.