Ag. Fabian Ruiz: “È uno dei migliori centrocampisti della Serie A e non solo…”

Alessandro Favaro, agente tra gli altri di Fabian Ruiz, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb. In particolare, l’agente si è soffermato sui progressi del centrocampista azzurro.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Fabián non ha bisogno di molti commenti. Non solo è uno dei migliori centrocampisti della A, ma anche a livello mondiale nel ruolo. Le sue qualità le ha già ampiamente dimostrate e confermate con le prestazioni in questo inizio di stagione. Fabian non è centrale solo nelle dinamiche di gioco del Napoli, ma anche in quelle della nazionale spagnola”.