Diego torna a casa, la foto che dà speranza ed il dottore: “E’ incredibile, ma..”

Una foto che vale più di mille parole: Diego Armando Maradona sembra essere uscito fuori anche da questo brutto tunnel.

Il campione argentino, operato qualche giorno fa per la presenza di un ematoma cerebrale, tornerà nella mattinata di oggi a Nordelta, distretto a nord della provincia di Buenos Aires.

El ‘pibe de oro’, come sostenuto dal suo legale personale Matìas Morla:

“Ha vissuto forse il momento più duro della sua vita. E’ stato un miracolo l’aver individuato per tempo questo ictus cerebrale. Mi ha detto di volersi riprendere a pieno e riabilitarsi da tutti i suoi problemi“.

A testimonianza del suo stato di salute, arriva una foto twittata da una fan-page

‘Amando a Maradona’ che lo ritrae sorridente, con il capo bendato, insieme al suo medico personale Leopoldo Luque che ha detto: “Diego è incredibile, c’è ancora molto da lavorare“.