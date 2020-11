Zamparini: “Scudetto? Tifo Napoli. Stavo per prendere Sarri, ma…”

Maurizio Zamparini ha rilasciato un’interessante intervista a Tuttosport nella quale, tra i tanti argomenti, ha parlato anche del Napoli e di De Laurentiis. Ecco i passaggi chiave.

Lei per chi tifa in chiave scudetto? «Dopo nove anni di dominio juventino, non me ne voglia Dybala, però io spero in una outsider. L’Atalanta sarebbe il massimo, ma questa stagione ha meno continuità. Per cui tifo Napoli».

C’è un motivo particolare? «È una città bellissima e meriterebbe lo scudetto. E poi sono amico di De Laurentiis, ottima persona e presidente molto abile, e mi farebbe piacere anche per Gattuso. Ho avuto Rino all’inizio della sua carriera da allenatore: è stato bravo, ha fatto la gavetta ed è migliorato. Conservo un ottimo rapporto con tutti gli allenatori che ho esonerato».

È Sarri l’allenatore che avrebbe voluto ma non è riuscito a prendere? «Mi anticipò De Laurentiis, è vero. Sono riuscito a ingaggiare quasi tutti i tecnici che avevo in mente per le mie squadre, anche perché allenare a Venezia o Palermo è un mestiere diverso rispetto a Juventus o Real Madrid. Però…».