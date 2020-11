Serata di amichevoli e di successi per i calciatori del Napoli. Anche la Polonia di Zielinski e Milik, entrambi in campo, ha vinto e lo ha fatto contro l’Ucraina per 2-0. In gol Piatek, su assist di Piotr, e Moder, entrato al posto del centravanti ormai fuori dal progetto azzurro.