L’Italia batte per 4-0 l’Estonia in amichevole nonostante una formazione composta da panchinari. A segno Grifo e Bernardeschi nel primo tempo, ancora Grifo su rigore nella ripresa e poker definitivo di Orsolini sempre dagli 11 metri. Da sottolineare la buona prova di Di Lorenzo, che ha iniziato da terzino per poi passare al centro della difesa.