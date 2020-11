Italia, Evani: “Oggi non era facile ma si poteva fare anche di più. Sul rientro di Mancini…”

Dopo la vittoria in amichevole dell’Italia contro l’Estonia per 4-0, il ct di giornata, Evani, ex milanista, ha parlato ai microfoni della Rai. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sapevamo che oggi non potevamo sbagliare, abbiamo fatto quello che dovevamo e non era facile contro una squadra che lanciava molto la palla e attaccava molto le seconde palle. In fin dei conti si poteva fare anche di più in termini di pressing e sviluppo del gioco, ma siamo soddisfatti perchè in questo gruppo c’è qualità, anche umana”.

Su Mancini “Domenica a reggio Emilia contro la Polonia contiamo di riavere il mister in panchina. Abbiamo bisogno del suo carisma e della sua personalità”.