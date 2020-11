Cattive notizie arrivano dalla Colombia su David Ospina. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale El Deportivo, il portiere del Napoli è in forte dubbio per il match contro l’Uruguay in programma venerdì.

Ospina avrebbe accusato alcuni problemi fisici che hanno preoccupato lo staff della Colombia. Già sono stati effettuati gli accertamenti del caso, in attesa del responso medico. Seguiranno aggiornamenti.