Sono giorni caldi in casa Napoli. Il club di De Laurentiis, dopo aver ricevuto la conferma del 3-0 a tavolino e del punto di penalizzazione dopo il caso del match mai disputato contro la Juventus, non si arrenderà così facilmente (clicca qui per approfondire). Marco Bellinazzo, noto giornalista de Il Sole 24 Ore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Adesso la situazione sta diventando complessa. Se l‘ASL avesse impedito al Napoli di partire per Torino (nel caso in cui avesse potuto farlo), non sarebbe arrivata nessuna sanzione. Nella sentenza di primo grado questo è stato ribadito, ma secondo la Corte d’Appello il Napoli ha trovato una scusante per non andare a giocare la partita. E in queste circostanze la sanzione potrebbe essere ancora più grave, sia per il club che per i dirigenti”.