Come si legge sul sito del Ministero della Salute, il ministro Roberto Speranza ha firmato l’Ordinanza che individua eventuali cambi di “zona” per le Regioni più a rischio nell’epidemia da Coronavirus.

Entrano nell’area arancione le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria. Entra nell’area rossa invece la provincia autonoma di Bolzano.

la La Regione Campania resta, per ora, zona gialla: non subisce quindi variazioni nell’Ordinanza che entra in vigore da domani 11 novembre 2020.