Repubblica: “Gattuso, rinnovo a un passo. I dettagli su firma e clausole”

Il rinnovo di Gennaro Gattuso è ormai cosa fatta. Secondo quanto riportato da Repubblica, il tecnico calabrese firmerà durante la sosta l’accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il nuovo contratto scadrà nel 2023 e non prevede clausole, con Gattuso che ha quindi vinto la sua personale battaglia sull’inserimento di condizioni da lui ritenute troppo vincolanti. Il presidente del club partenopeo è convinto di poter aprire un ciclo vincente con lui ed è per questo che ha accettato le sue richieste, chiedendogli a sua volta di tornare subito in Champions League.