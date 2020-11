Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, vuole chiarezza sulle disposizioni ASL e protocolli.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“La ASL ci blocca, ma la FIFA dice il contrario. Non ci sto capendo niente, non c’è univocità! Speriamo solo di fare tutti passi giusti, non sappiamo a chi rispondere”.