Stando a quanto riportato da Tuttosport, l’Inter non molla Arek Milik. I nerazzurri hanno assoluto bisogno di un attaccante che faccia da vice-Lukaku, considerando che Pinamonti non piace a Conte. L’Inter continua a lavorare per Olivier Giroud, ma la trattativa è difficile, così come quella dell’attaccante polacco, bloccata da due ostacoli: il costo del cartellino alto, considerando anche che è in scadenza, e l’elevata richiesta di ingaggio (più di 6 milioni di euro).