Marani: “Il Napoli è da scudetto, lo dicono i numeri e la rosa”

Il vicedirettore di Sky Sport, Matteo Marani, ha commentato sulla sua emittente la vittoria del Napoli contro il Bologna e ha detto la sua sulla dimensione della squadra azzurra:

“Juventus e Inter torneranno sotto, difficilmente sbaglieranno entrambe la stagione. Tolte queste due, sulla carta le più forti, il Napoli mi sembra quella che ha i numeri migliori. Il miglior acquisto dell’anno non è Osimhen, ma Lozano. E questo è un altro merito di Gattuso. Io capisco la sua preoccupazione perchè viaggiare a Napoli con il cartellino di chi può vincere lo scudetto non è semplice. La squadra è costruita bene, ci sono tante alternative e una gran difesa. Quindi come dimensione è una squadra da scudetto“.