Nella Clinica Olivos di Buenos Aires, dove è ricoverato Diego Armando Maradona, sono ore di tensione e preoccupazione perché è stato riscontrato un caso di coronavirus nello stesso piano dove è ricoverato il fuoriclasse argentino.

Al momento non ci sono notizie ufficiali da parte del team medico che segue El Pibe de Oro e si pensa al trasferimento in un altro centro. Leopoldo Luque, il medico responsabile dell’équipe di Maradona, è arrivato in clinica verso le ore 10.00 del mattino ed è andato via 45 minuti dopo perché aveva un intervento programmato con un altro paziente.

Aveva già annunciato che sarebbe tornato per rilasciare il referto medico ufficiale dell’ex calciatore del Napoli e al suo passaggio aveva rilasciato alcune parole ai giornalisti presenti davanti all’ospedale: “Ho parlato con lui e sta meglio. Ha seguito la partita del Gimnasia”.

Diego Maradona ha avuto la possibilità di guardare dalla stanza la partita della sua squadra, che è guidata dalla panchina dal vice Sebastian Mendez: si è conclusa con un amaro 2-2 contro il Velez Sarsfield e il Pibe de Oro, secondo il racconto dei presenti, non ha preso per niente bene il gol di Orellano a tempo scaduto che ha negato la vittoria ai suoi ragazzi.

Fonti dell’ospedale è stato detto che quella di domenica è stata la miglior giornata per Maradona, apparso più lucido rispetto agli ultimi giorni, ma ora i medici hanno focalizzato l’attenzione sulla dipendenza dall’alcol che ha sviluppato e che di fatto sta prolungando il suo ricovero. Al momento le dimissioni non sembrano vicine.