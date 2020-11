Lo Monaco: “Stavo prendendo Di Lorenzo in C ma poi sfumò. Gattuso sta facendo benissimo, su Lozano ha fatto un grande lavoro”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha parla a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte:

“Zaccagni è un buon giocatore, ha fatto una trafila notevole nelle categorie inferiori e adesso sta cominciando a scoprire la serie A a 25 anni. Di Lorenzo è partito dalla Reggina, poi ha fatto benissimo a Matera in serie C, io lo trattai per prenderlo in serie C ma è stato acquistato dall’Empoli”.

“Il bilancio del Napoli è assolutamente positivo, dobbiamo dare atto a Rino Gattuso che ha rivitalizzato una rosa intera. Quando è arrivato lui, c’erano tanti problemi e li ha risolti. Sono contento che abbia rivitalizzato Lozano: è sempre stato un buon giocatore. La sua collocazione ideale in un tridente d’attacco è sulla sinistra, nel Napoli c’è un mostro sacro come Insigne e Lozano sta facendo bene pure a destra”.