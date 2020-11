Italia, Sirigu a Marotta: “La Nazionale ha dei protocolli rigidi, è un onore farne parte. La maglia azzurra ha un importanza assoluta”

Salvatore Sirigu, come riporta il Corriere dello Sport, difende con passione le nazionali, accusate dall’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta di mettere a rischio contagio i calciatori:

“Vestire la maglia della Nazionale è un motivo di orgoglio per chiunque, chi fa parte di questo gruppo è onorato aldilà dell’importanza della partita. Giocare per l’Italia è già la cosa più importante che possa esserci per un professionista è un momento particolare, è normale che le società e i dirigenti abbiano paura di non poter controllare i loro tesserati e quindi si hanno dei dubbi. Ma questo è comprensibile. Ma in Nazionale il protocollo è ancora più rigido perchè siamo anche isolati. I viaggi sono fatti in massima sicurezza, purtroppo la pandemia non è controllabile, ma si può ridurre il margine di contagio usando la massima attenzione l’importanza della Nazionale è indiscussa anche solo per i giocatori che ne fanno parte”.