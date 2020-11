Alberto Evani, il vice ct della Nazionale, domani sera sarà in panchina al posto di Roberto Mancini, risultato positivo al Covid-19. In conferenza stampa, l’allenatore ha dichiarato:

“Non è un momento facile ma queste difficoltà potrebbero aiutare a crescere. L’amichevole con l’Estonia servirà per il ranking e per chi ha giocato meno. Sono molto emozionato ma non vogliamo deludere i tifosi e Mancini, che è come se fosse qui con noi”.