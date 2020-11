Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sono in contatti continui da stamattina per decidere entro stasera le sorti della Campania. Per il momento è quasi certo il passaggio a zona arancione su tutto il territorio campano, mentre Napoli e Caserta rischiano addirittura di diventare zone rosse. C’è da precisare che il Ministro Speranza ha potere decisionale sull’intera regione, ma non sulle singole province, in cui dovrà intervenire il presidente De Luca. Lo riferisce la Repubblica.